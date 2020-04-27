Англия

"Сороки" готовят громкие подписания ввиду вероятной смены владельца.

Помимо центрального защитника Наполи Калиду Кулибали, Ньюкасл планирует усилиться еще двумя звездными игроками в лице форварда ПСЖ Эдинсона Кавани и полузащитника Бетиса Набиля Фекира. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, "сороки" намерены составить конкуренцию Бока Хуниорс, Атлетико Мадрид, Палмейрас и Фламенго в гонке за Кавани, контракт которого с парижанами рассчитан до конца сезона, и, по всей видимости, стороны не намерены его продлевать.

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Дабы переманить 33-летнего уругвайца, Ньюкасл готов предоставить ему "золотой" контракт, перебив любое предложение конкурентов, однако точные финансовые детали не уточняются.

Что касается Фекира, то французский хавбек — это приоритетная цель Ньюкасла в вопросе усиления атакующей линии. Бетис требует за своего лидера 50 миллионов евро, прописанные у него в контракте, однако эта сумма не должна стать проблемой для новых инвесторов из Саудовской Аравии.

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