Италия

Два бывших динамовца получили признание от авторитетного итальянского ресурса.

Два экс-партнера по киевскому Динамо и Милану Андрей Шевченко и Кахабер Каладзе попали в символическую сборную Серии А составленной из футболистов из Восточной Европы.

Версия символической сборной принадлежит ресурсу Football Italia.

Вратарь: Самир Ханданович (Удинезе, Интер; Словения);

Защитники: Кахабер Каладзе (Милан, Дженоа; Грузия), Кристиан Киву (Рома, Интер; Румыния), Синиша Михайлович (Рома, Сампдория, Лацио, Интер; Югославия/Сербия);

Полузащитники: Звонимир Бобан (Милан; Югославия/Хорватия), Деян Станкович (Лацио, Интер; Югославия/Сербия), Владимир Югович (Сампдория, Ювентус, Лацио, Интер; Югославия/Сербия), Павел Недвед (Лацио, Ювентус; Чехия), Деян Савичевич (Милан; Югославия/Черногория), Збигнев Бонек (Ювентус, Рома; Польша);

Нападающий: Андрей Шевченко (Милан; Украина).

Украинец получил следующую характеристику от издания: "Можно только представить, чего еще мог достичь Шевченко, если бы он не перешел в Челси в 2006 году. До переезда в Лондон украинец уже выиграл все с Миланом, включая Скудетто, Лигу чемпионов и Золотой мяч-2004. Он забил 176 мячей в более чем 300 играх за "россонери". Шевченко считается одним из самых сильных нападающих, которые когда-либо видели: быстрый, мощный, технически одаренный и способный забить из любой точки футбольного поля. Шевченко был просто неудержим в свои миланские годы".

Грузин же удостоился следующей оценки: "Один из недооцененных воинов Милана Карло Анчелотти с начала 21 века. Грузин был сильным и умным игроком, но, возможно, его лучшим качеством была его универсальность, которая позволяла ему выполнять любую оборонительную роль и отыграть 284 матча за "россонери", одновременно борясь за место в основе с такими игроками, как Паоло Мальдини, Алессандро Неста, Кафу и Яп Стам. Включение Каладзе в список также оправдывается его трофеями, поскольку он выиграл все с Миланом, включая Скудетто, два титула Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира".

Андрей Шевченко и Кахабер Каладзе вместе выступали за киевское Динамо с 1998-го по 1999-й, затем вместе защищали цвета Милана с 2001-го по 2006-й.