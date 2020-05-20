Будущему работодателю сенегальца придется заплатить минимум 19 млн евро за трансфер.
Крепен Дьятта, Getty Images
20 мая 2020, 10:40
Левый вингер Брюгге Крепен Дьятта попал в сферу интересов сразу трех клубов. Об этом сообщает Seneweb.
На игрока претендуют Милан, Герта и Уотфорд. Таким образом, у футболиста есть варианты сразу в трех топ-чемпионатах.
Контракт 21-летнего сенегальца с новоиспеченными чемпионами Бельгии рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость составляет 19 млн евро.
В этом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.
Ранее сообщалось, что Ван Боммель желает возглавить "россонери".