Италия

Будущему работодателю сенегальца придется заплатить минимум 19 млн евро за трансфер.

Левый вингер Брюгге Крепен Дьятта попал в сферу интересов сразу трех клубов. Об этом сообщает Seneweb.

На игрока претендуют Милан, Герта и Уотфорд. Таким образом, у футболиста есть варианты сразу в трех топ-чемпионатах.

Контракт 21-летнего сенегальца с новоиспеченными чемпионами Бельгии рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость составляет 19 млн евро.

В этом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

Ранее сообщалось, что Ван Боммель желает возглавить "россонери".