Марк ван Боммель, getty images
19 мая 2020, 22:30
Легендарный полузащитник сборной Нидерландов Мак ван Боммель предложил свои услуги Милану в качестве главного тренера. Об этом сообщает Calciomercato.it.
По информации источника, 43-летний специалист связался с владельцами Милана, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в качестве замены Стефано Пьоли в следующем сезоне.
На данный момент Ван Боммель пребывает в статусе свободного агента. Последней его работой был пост главного тренера ПСВ.
Несмотря на то, что Ральф Рангник является приоритетным вариантом для Милана, Иван Газидис готов рассмотреть варианты с другими кандидатами. Так, в шорт-лист "россонери" также попали Марко Розе и Юлиан Нагельсманн.