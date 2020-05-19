Италия

Легендарный полузащитник сборной Нидерландов Мак ван Боммель предложил свои услуги Милану в качестве главного тренера. Об этом сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, 43-летний специалист связался с владельцами Милана, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в качестве замены Стефано Пьоли в следующем сезоне.

На данный момент Ван Боммель пребывает в статусе свободного агента. Последней его работой был пост главного тренера ПСВ.

Несмотря на то, что Ральф Рангник является приоритетным вариантом для Милана, Иван Газидис готов рассмотреть варианты с другими кандидатами. Так, в шорт-лист "россонери" также попали Марко Розе и Юлиан Нагельсманн.