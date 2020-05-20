Италия

Датчанин не обойдется "россонери" в крупную сумму.

Милан может выкупить у Севильи права на защитника Симона Кьяера всего за 1,5 млн евро, информирует издание Tuttosport.

Кьяер присоединился к Милану в январе этого года на правах аренды из Севильи. Поскольку соглашение датчанина с нервионцами истекает в 2021 году, они решили прописать в соглашении скромную сумму выкупа.

Милан планирует воспользоваться этой возможностью и рассчитывает на Кьяера как на опытного игрока ротации.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 7 поединков в футболке "россонери".

Ранее сообщалось, что Милан нацелился на приобретение защитника ПСЖ Ньянзу Куасси.