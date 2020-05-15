Италия

Похоже, вторая каденция шведа в стане "россонери" подходит к концу.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не станет продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончанию текущего сезона, утверждает Corriere della Sera.

По данным источника, в следующем розыгрыше футболист вернется в Швецию, где, вероятнее всего, будет защищать цвета Хаммарбю.

Ранее спортивный директор шведского клуба заявил, что он хочет видеть Ибрагимовича в команде, и не стал исключать такой возможности предложить ему контракт.

Также сообщалось, что Златан сдал отрицательный тест на коронавирус и вскоре вернется к тренировкам с Миланом.