Италия

Итальянский клуб хочет заполучить игрока ПСЖ.

Защитник ПСЖ Ньянзу Куасси попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.

Итальянский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается заполучить юного центрбека. Француз уже практически согласовал условия сотрудничества с Лейпцигом, но "россонери" надеются, что им удастся перехватить игрока.

Куасси является воспитанником ПСЖ, дебютировав в первой команде в декабре 2019-го. В текущем сезоне 17-летний защитник провел 15 поединков в футболке парижан, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан также проявляет интерес к голкиперу Реймса Предрагу Райковичу.