Италия

Футбольные власти прорабатывают различные сценарии на случай, если сезон не получится доиграть полноценно.

Федерация футбола Италии рассматривает внедрение плей-офф, который поможет определить чемпионов, а также команды, которые повышаются и понижаются в классе в первых трех дивизионах аппенинского футбола.

Этот вариант будет актуален, если возобновить соревнования не получится. Для Серии А, В и С установили дэдлайн 20 августа, а финал Кубка Италии должен быть сыгран до 31 августа.

После 26 туров Серии А Ювентус лидирует в турнирной таблице, опережая Лацио на одно очко.

Очередная встреча с министром спорта Италии Винченцо Спадафорой запланирована на 28 мая. Серию А надеялись возобновить в середине следующего месяца, однако до 14 июня спорт в Италии был запрещен.