Италия

Премьер-министр Италии запретил спортивные мероприятия в стране до 14 июня включительно.

Премьер-министр Джузеппе Конте издал декрет, согласно которому все спортивные мероприятия в Италии запрещаются до 14 июня — сообщает Sport Mediaset.

Следовательно, планы федерации футбола и руководства Серии А возобновить сезон с 13 июня не смогут осуществиться. В связи с этим, скорее всего, Серия А не начнется ранее 19 июня.

Более того, из-за требований руководства Серии А внести изменения в протокол безопасности, откладывается и начало контактных тренировок, разрешенных с 18 мая. Команды могут проводить групповые занятия с мячом, однако расстояние между игроками должно быть не менее двух метров.

Ранее директор Удинезе заявил, что возобновлять чемпионат 13 июня — безумие.