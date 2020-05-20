Италия

"Россонери" оценили французского фулбека в 50 миллионов евро.

Пари Сен-Жермен продолжает пытки заполучить левого защитника Милана Тео Эрнандеса. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо серьезно работает над тем, чтобы вернуть 22-летнего футболиста на родину во Францию.

Милан не намерен расставаться с Тео предстоящим летом, однако, несмотря на это, ПСЖ планирует сделать попытку подписать француза.

Утверждается, что предложение в 50 миллионов евро может заставить руководство "россонери" рассмотреть вариант с продажей Эрнандеса.

В текущем сезоне французский защитник провел 25 поединков в футболке Милана, отличившись шестью голами и двумя ассистами.