Италия

"Россонери" хотят удержать молодого защитника.

Милан не намерен продавать защитника Тео Эрнандеса в летнее межсезонье, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

В приобретении молодого фулбека заинтересованы ПСЖ и Реал Мадрид, но итальянский клуб попытается удержать его в команде. "Россонери" считают, что трансферная стоимость француза увеличилась в два раза, но не надеются получить достойное предложение в условиях кризиса.

Эрнандес присоединился к Милану прошлым летом из мадридского Реала за 20 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 25 поединков в футболке "красно-черных", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан нацелился на приобретение защитника ПСЖ Ньянзу Куасси.