Италия

Защитник рассказал о планах на будущее.

Защитник Ромы Давиде Дзаппакоста, контракт которого принадлежит Челси, заявил, что хотел бы продолжить выступать за римлян.

"Я очень надеюсь, что смогу остаться в Роме по многим причинам. Прежде всего, я хотел бы доказать клубу и фанатам, что я действительно могу принести пользу. Я усердно тренировался, чтобы быть в форме, когда сезон возобновится"

"Я бы сказал, что я готов на 90% с точки зрения физической подготовки и надеюсь быть готовым, когда игры начнутся снова", — сказал Дзаппакоста Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно в стан римлян также хочет вернуться форвард Стефан Эль-Шаарави.