Италия

Итальянцев не намерен оставаться в Китае.

Нападающий Шанхай Шеньхуа Стефан Эль-Шаарави надеется в летнее трансферное окно вернуться в Рому, цвета которой он защищал с 2016 по 2019 год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский футболист готов пойти на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы вновь стать игроком "джаллоросси".

Ранее сообщалось, что римляне также рассматривают вариант с возвращением вингера, который забил за команду 40 голов в 168 матчах.

Ранее сообщалось, что Рома также намерена сохранить в команде арендованного у Челси защитника Давиде Дзаппакосту.