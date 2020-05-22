Италия

"Россонери" намерены подписать сербского форварда.

Нападающий Реала Лука Йович предстоящим летом может сменить испанскую Ла Лигу на итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Николо Скира, Милан заинтересован в подписании 22-летнего серба и определил его в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно.

"Россонери" ведут переговоры с Реалом о заключении арендного соглашения на два года с возможностью полноценного выкупа футболиста.

Милан готов предложить Йовичу годовой оклад в размере 5 миллионов евро, что может стать самой большой зарплатой в клубе.

Ранее сообщалось, что миланский клуб готов предоставить Йовичу шанс из-за неудачной попытки подписать Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии.