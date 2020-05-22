"Россонери" намерены подписать сербского форварда.
Лука Йович, Getty Images
22 мая 2020, 06:32
Нападающий Реала Лука Йович предстоящим летом может сменить испанскую Ла Лигу на итальянскую Серию А.
Как сообщает журналист Николо Скира, Милан заинтересован в подписании 22-летнего серба и определил его в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно.
"Россонери" ведут переговоры с Реалом о заключении арендного соглашения на два года с возможностью полноценного выкупа футболиста.
Милан готов предложить Йовичу годовой оклад в размере 5 миллионов евро, что может стать самой большой зарплатой в клубе.
Ранее сообщалось, что миланский клуб готов предоставить Йовичу шанс из-за неудачной попытки подписать Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии.