Испания

"Сливочные" готовы сохранить сербского форварда в команде.

Реал Мадрид предоставит нападающему Луке Йовичу еще один шанс закрепиться в команде, сообщает издание AS.

"Сливочные" хотели приобрести Эрлинга Холанда и отпустить сербского форварда, но норвежец решил остаться в дортмундской Боруссии до 2022 года. Теперь главный тренер Зинедин Зидан готов предоставить 22-летнему игроку еще один шанс.

Йович перешел в Реал прошлым летом из Айнтрахта за 60 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел 24 поединка в футболке "галактикос", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

В данный момент форвард восстанавливается после травмы колена и может вернуться в строй в середине июля.

Ранее сообщалось, что в подписании Йовича заинтересован Милан.