Италия

Полузащитник Интера Раджа Наингголан, выступающий в аренде за Кальяри, рассказал о том, где бы хотел продолжить карьеру.

Раджа Наингголан считает, что его решение покинуть Рому было ошибкой, и если ему представится возможность (при хороших условиях) вернуться в Рим, то он постарается ею воспользоваться.

"Да простят меня болельщики Интера, но я считаю, что мое решение покинуть Рому было необдуманным, – цитирует бельгийца Calciomercato.com. – И если у меня будет возможность вернуться, я постараюсь это сделать. Естественно, при достойных условиях. А вот Ювентусу я всегда говорил и скажу "нет".

"Скажу честно, я очень скучаю по Риму и всему, что связано с "джаллоросси". Даже когда я слышу гимн Ромы, меня пробирает дрожь. Наверное, все самое лучшее, что было в моей карьере, связано именно с "волками". Естественно, что я скучаю".

Контракт Наинголлана с Интером рассчитан до 30 июня 2022 года. "Змеи" готовы оставить его в Кальяри, однако "изолани" не потянут его зарплату. Также на Раджу претендует Фиорентина.

31-летний экс-полузащитник национальной сборной Бельгии (30 матчей, 6 голов) выступал за Пьяченцу (74 матча во всех турнирах, 4 гола), Кальяри (161, 13), Рому (203, 33) и Интер (36, 7).

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