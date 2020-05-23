Италия

Защитник Аталанты может сменить клуб этим летом.

Правый защитник Аталанты Тимоти Кастань признался, что наиболее привлекательным вариантом для продолжения карьеры он считает Англию.

Кастань перебрался в Бергамо из Генка летом 2017 года за 6,5 млн евро. Он помог команде квалифицироваться в Лигу чемпионов, но в нынешней кампании проиграл конкуренцию Робину Госенсу.

"Я счастлив в Италии, здесь жизнь не особо отличается от жизни в Бельгии. Если не считать языковой вопрос, конечно", — цитирует Кастаня Football Italia со ссылкой на RTBF.

"Скажу правду, если бы я мог выбирать следующее направление, я бы хотел поиграть в Англии. Мне нравится стиль футбола в Премьер-лиге, но нет любимого клуба. Они все хороши".

Интерес к Кастаню приписывают Ювентусу, Пари Сен-Жермен, Тоттенхэму и Наполи.

Контракт Тимоти с Аталантой рассчитан до июня 2021, так что его трансфер будущим летом вполне реален. В нынешнем сезоне он забил два гола и сделал два ассиста в 19 матчах.