Италия

Туринцы хотят приобрести норвежца в будущем.

Руководство Ювентуса рассчитывает осуществить трансфер нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда в 2021 году, сообщает Tuttosport.

По данным источника, в будущее трансферное окно туринцы хотят приобрести форварда Наполи Аркадиуша Милика, заменив по итогу опытного поляка молодым норвежцем.

Также утверждалось, что в 2021 году купить Холанда может мадридский Реал, который видит в игроке дортмундцев альтернативу Килиану Мбаппе.

Ранее испанские СМИ сообщали, что побороться за нападающего может ПСЖ, ищя потенциальную замену Неймару или Мбаппе, если они покинут команду.