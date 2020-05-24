Италия

За 19-летним голландцем выстроилась целая очередь из европейских клубов.

Полузащитник Фейеноорда Оркун Кекчу предстоящим летом может сменить клубную прописку и отправиться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Football Italia, 19-летний голландец турецкого происхождения попал в сферу интересов Аталанты и Ромы, которые планируют составить конкуренцию другим клубам.

Источник утверждает, что в Кекчу также входит в лонг-лист Арсенала, Челси и Севильи. Кроме того, сообщалось о заинтересованности к футболисту со стороны Эвертона.

В текущем сезоне Оркун Кекчю провел в чемпионате Нидерландов 21 матча, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с Фейеноордом рассчитан до лета 2023 года.