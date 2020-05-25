Италия

"Нерадзурри" назвали свое условие, если каталонский клуб хочет аргентинского форварда.

Интер сообщил Барселоне, что готов продать Лаутаро Мартинеса, но хочет заполучить Жоау Канселу, сообщает fcinter1908.it со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, каталонский клуб должен обменять Нельсона Семеду на Жоау Канселу, после чего последний отправится в Интер, а в обратном направлении в Барселону последует Лаутаро Мартинес.

Также каталонский должен будет доплатить, ведь клаусула аргентинца составляет 111 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не хочет менять Канселу на Семеду.