Италия

Итальянский специалист стремится вернуться на тренерский пост.

Бывший главный тренер Интера Лучано Спаллетти намерен как можно скорее вернуться к работе и готов самостоятельно расторгнуть контракт с "нерадзурри". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, итальянский специалист начал изучать английский язык на фоне слухов о возможном назначении в Ньюкасл.

Кроме того, Спаллетти связывали с Миланом, однако сделку не удалось осуществить из-за того, что он не хотел расторгать соглашение с Интером, который до сих пор обязан платить ему 4,5 млн евро в год.

Теперь ситуация изменилась, и Спаллетти готов сесть за стол переговоров с генеральным директором миланского клуба Беппе Мароттой. Что касается АПЛ, то английские клубы пока не делали конкретных предложений Лучано.

"Экономический аспект не имеет значения. Я тренирую, потому что мне нравится это делать. Теперь я просто хочу поскорее вернуться к работе", — заявил Спаллетти.