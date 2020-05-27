Италия

Хавбек назвал игроков, которые повлияли на него.

Полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли рассказал о своей мечте и об игроках, которые произвели на него самое большое впечатление.

"Я с детства мечтал выступать в Фиорентине в футболке с 10-м номером. Джанкарло Антоньони был для меня примером. Очень рад, что он входит в тренерский штаб и я могу каждый день встречаться с ним на тренировках.

Я учусь у Франка Рибери. Он выиграл все, но каждый он хочет становиться лучше. Он – невероятный игрок и человек.

Я часто смотрю АПЛ, думаю, Кевин де Брюйне – феномен. Хочу расти с каждым годом, как он. Лучшим игроком, против которого я играл, был Криштиану Роналду, но Жереми Бога из Сассуоло меня тоже очень впечатлил", – приводит слова Кастровилли портал Football Italia.

В текущем сезоне Кастровилли провел 26 поединков в футболке "фиалок", отличившись тремя голами и двумя ассистами.