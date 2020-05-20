Италия

Форвард не планирует покидать Артемио Франки.

Нападающий Фиорентины Федерико Кьеза не намерен покидать свой нынешний клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, игрок сообщил руководству, что не станет рассматривать предложения в межсезонье, а хочет остаться в стане "фиалок" как минимум до лета 2021 года.

Ранее сам Кьеза отреагировал на слухи об уходе в другую команду, заявив, что он не вел никаких переговоров с другими клубами.

Тем не менее, ранее СМИ сообщали, что форвард все-таки находится в шорт-листе многих европейских команд, среди которых Ювентус, Интер, Челси и Манчестер Юнайтед.