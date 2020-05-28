Италия

"Россонери" хотят подписать уругвайского вингера.

Полузащитник Лос-Анджелес Гэлакси Брайан Родригес попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Tuttomercato.

Итальянский клуб следит за молодым вингером и попытается приобрести его в летнее межсезонье. Уругваец хотел бы продолжить карьеру в Европе, чем и намерены воспользоваться "россонери".

Интерес к 20-летнему игроку также проявляют Наполи и Сампдория.

Родригес перешел в Лос-Анджелес Гэлакси в августе 2019-го из Пеньяроля за 10,4 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 4 поединка в футболке "галактикос".

Ранее сообщалось, что Реал готов отдать Луку Йовича в аренду Милану.