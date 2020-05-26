Итальянский клуб снизил запросы по хавбеку.
Франк Кессье, Getty Images
26 мая 2020, 12:13
Милан определился с трансферной стоимостью полузащитника Франка Кессье, сообщает портал Le10sport.
"Россонери" планировали выручить за центрального хавбека около 30 млн евро, но в нынешних условиях готовы снизить свои запросы. По информации источника, руководство клуба готово отпустить своего игрока за 13 млн евро.
Ранее сообщалось, что Арсенал сделал запрос по Кессье. В подписании 23-летнего игрока также заинтересованы Наполи и ПСЖ.
Действующий контракт Кессье с Миланом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 25 поединков в футболке "красно-черных", отличившись одним голом и двумя ассистами.