Италия

Функционер уверен, что Серия А сможет поддерживать высокие стандарты качества после возобновления.

Президент Лацио Клаудио Лотито радостно отреагировал на новость о возобновлении чемпионата Италии уже 20 июня.

Владелец "альбиселесте" считает, что это является победой для всего итальянского футбола.

"Это не победа Лотито, а победа всего итальянского футбола. Я уверен, что после рестарта сезона мы сможем поддерживать высокие стандарты качества, признанные во всем мире. Серия А — одна из самых важных лиг в спорте", — цитирует президента Adnkronos.

На данный момент Лацио занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Ювентуса всего на одно очко за 12 туров до окончания первенства.