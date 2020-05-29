Урбано Каиро — о возобновлении турнира.
Урбано Каиро, getty images
29 мая 2020, 12:58
Президент Торино Урбано Каиро высказал свое мнение о рестарте Серии А, который запланирован на 20 июня.
"У меня были некоторые сомнения касательно возобновления. После того, как было принято решение играть, я готов подтолкнуть команду к тому, чтобы проявить себя наилучшим образом. Мы готовы играть".
"У меня есть чувство ответственности, поэтому я не просто думаю о том, что меня интересует, а о более общей проблеме здоровья и безопасности игроков и другого персонала. Вот почему у меня были сомнения", — сказал Каиро ANSA.
Ранее свое восхищение решением возобновить турнир выразил президент Лацио Клаудио Лотито.