Италия

Урбано Каиро — о возобновлении турнира.

Президент Торино Урбано Каиро высказал свое мнение о рестарте Серии А, который запланирован на 20 июня.

"У меня были некоторые сомнения касательно возобновления. После того, как было принято решение играть, я готов подтолкнуть команду к тому, чтобы проявить себя наилучшим образом. Мы готовы играть".

"У меня есть чувство ответственности, поэтому я не просто думаю о том, что меня интересует, а о более общей проблеме здоровья и безопасности игроков и другого персонала. Вот почему у меня были сомнения", — сказал Каиро ANSA.

Ранее свое восхищение решением возобновить турнир выразил президент Лацио Клаудио Лотито.