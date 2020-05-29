Италия

Похоже, немец не планирует менять прописку в межсезонье.

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира заявил, что не планирует покидать свою нынешнюю команду до конца нынешнего соглашения.

"Мой контракт с Ювентусом истекает в 2021 году. Я чувствую себя очень хорошо в Италии и в команде. Я нахожусь в очень сильном коллективе, и я все еще голоден, чтобы выиграть много титулов".

"Теперь я больше уверен в своей физической форме и поэтому не вижу смысла менять команду. Я очень счастлив в Ювентусе и в Турине", — цитирует Хедирy Goal.

Ранее сообщалось, что стан "бьянконери" в будущее трансферное окно может покинуть нападающий Криштиану Роналду.