Аргентинский форвард хочет остаться в ПСЖ и подписать с клубом длительный контракт.
МАУРО ИКАРДИ, GETTY IMAGES
29 мая 2020, 20:59
Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио уверен, что решение по Мауро Икарди будет найдено. Скорее всего, игрок продолжит выступать за ПСЖ.
"Икарди счастлив в Париже. ПСЖ готов воспользоваться опцией выкупа, которая истекает 31 мая".
"Безусловно, нынешняя ситуация повлияла на рынок в мире, поэтому посмотрим. Я часто беседую с Леонардо. Думаю, мы найдем решение", — приводит слова Аузилио Sky Italy.