Италия

Аргентинский форвард хочет остаться в ПСЖ и подписать с клубом длительный контракт.

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио уверен, что решение по Мауро Икарди будет найдено. Скорее всего, игрок продолжит выступать за ПСЖ.

"Икарди счастлив в Париже. ПСЖ готов воспользоваться опцией выкупа, которая истекает 31 мая".

"Безусловно, нынешняя ситуация повлияла на рынок в мире, поэтому посмотрим. Я часто беседую с Леонардо. Думаю, мы найдем решение", — приводит слова Аузилио Sky Italy.