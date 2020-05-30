Италия

Слухи связывают защитника Челси со "старой синьорой".

Агент Эмерсона Палмьери Фернандо Гарсия заверил, что не вел переговоров о переходе своего клиента из Челси в Ювентус.

"Эмерсон очень счастлив в Челси, он хорошо ладит с одноклубниками и тренером", — цитирует Гарсию Football Italia со ссылкой на TuttoJuve.com. "

На данный момент я не контактировал с Ювентусом или какими-либо другими клубами. Туринцы действительно интересовались Эмерсоном, когда он играл в Роме, но тогда он перешел в Челси. Как я уже сказал, он очень счастлив в Челси и играет в одном из лучших чемпионатов мира. Только Бог может сказать, вернется Эмерсон в Италию или нет".

Сам футболист ранее говорил, что может вернуться в Серию А, однако не спешит с этим.