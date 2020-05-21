Италия

У 25-летнего фулбека остались позитивные воспоминания о работе с Маурицио Сарри и Антонио Конте.

Защитник Челси Эмерсон Палмьери входит в сферу интересов многих итальянских клубов, среди которых назывался и туринский Ювентус. Итальянец бразильского происхождения уже работал под руководством главного тренера "старой синьоры" Маурицио Сарри, о котором он высказался в положительном ключе.

"Я был очень счастлив в Серии А. Кроме того, мне понравилась культура этой страны, поэтому я и решил играть за Италию".

"Мое возвращение в Серию А возможно, но у меня есть контракт с Челси, и я никуда не спешу. Я обрел незабываемый опыт в Лондоне, так как сначала команду возглавлял Конте. Очевидно, мне было легче работать с итальянским тренером".

"Что касается Сарри, я не могу подобрать слов, насколько чудесный год мы провели, когда заняли третье место в Премьер-лиге, вышли в финал Кубка английской лиги и выиграли Лигу Европы. На это невозможно жаловаться!" — заявил Эмерсон в интервью Sky Sport Italia.

Также итальянская пресса связывала 25-летнего футболиста с возможным трансфером в Интер, главным тренером которого является Антонио Конте. У Эмерсона есть опыт работы и с данным специалистом.

"Я многому научился у Конте. Он показал себя фантастическим тренером, но я думаю, что за то время, что мы работали вместе, и результатов, которых мы достигли, я научился большего от Сарри", — добавил Эмерсон Палмьери.