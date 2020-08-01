Италия

Предлагаем вашему вниманию список футболистов, которые на разных этапах своей карьеры выступали в составе итальянского клуба.

На протяжении многих лет Удинезе всегда был одной из команд Серии А, за которой интересно следить. Хотя клуб не финишировал в верхней половине турнирной таблицы с 2013 года, а его последним трофеем на данный момент является Кубок Интертото-2000, матчи "зебр" всегда были увлекательными, особенно в первой половине минувшего десятилетия, когда владеющая клубом семья Поццо находилась на высоте.

Тогда клуб имел отличную команду скаутов, которая привлекала в клуб фантастических игроков на разные позиции. Хотя главной звездой той команды был легендарный нападающий Антонио Ди Натале, в составе команды имелось много других качественных игроков, которые продолжили успешный путь и после перехода в другие команды.

Бруну Фернандеш

Возраст: 25

Позиция: Атакующий полузащитник

Матчей и голов в составе Удинезе: 95/11

Нынешний клуб: Манчестер Юнайтед

Новый звездный плеймейкер Манчестер Юнайтед, который делает первые шаги в АПЛ, не просто играл в Удинезе, но по-настоящему развился там. Фернандеш присоединился к Удинезе в 19-летнем возрасте и вырос в игрока топ-уровня, хотя он и выступал в команде, которая уже прошла свой пик. Впоследствии он присоединился к Сампдории, а оттуда вернулся на родину в лиссабонский Спортинг, где его и приметил МЮ.

Фабио Квальярелла

Возраст: 37

Позиция: Нападающий

Матчей и голов в составе Удинезе: 87/33

Нынешний клуб: Сампдория

Действующий обладатель титула лучшего бомбардира и автор огромного количества шедевральных голов на данный момент выступает в составе Сампдории, а до этого защищал цвета туринских Ювентуса и Торино. Но еще ранее итальянский форвард провел два сезона в составе Удинезе, где сформировал отличный бомбардирский дуэт с Ди Натале.

Одион Игало

Возраст: 30

Позиция: Нападающий

Матчей и голов в составе Удинезе: 6/1

Нынешний клуб: Манчестер Юнайтед

Нигерийский форвард попал во всеобщее внимание минувшей зимой, когда присоединился к Манчестер Юнайтед на правах аренды. Его путь в большом футболе начался в Удинезе, где он практически не играл, но проявил себя в аренде в других командах. Сначала он спас от вылета дружественную для "зебр" Гранаду, а после семья Поццо отпустила его в свой другой клуб – Уотфорд, где он и стал заметной фигурой в АПЛ.

Аллан

Возраст: 29

Позиция: Центральный полузащитник

Матчей и голов в составе Удинезе: 116/2

Нынешний клуб: Наполи

Бразильский полузащитник, который был одним из моторов Наполи при Маурицио Сарри, оттачивал свое мастерство в Удинезе. Там он действовал на позиции опорного полузащитника и обеспечивал контроль мяча с невероятной эффективностью. Он помог "бело-черным" финишировать на пятой позиции в сезоне-2012/13 и уже тогда демонстрировал те качества, которые позволили ему заявить о себе в составе Наполи.

Алексис Санчес

Возраст: 31

Позиция: Нападающий

Матчей и голов в составе Удинезе: 112/21

Нынешний клуб: Интер (на правах аренды из Манчестер Юнайтед)

Алексис Санчес стал героем для сборной Чили, не без скандала покинул Арсенал, провалился в МЮ, а сейчас с трудом пытается проявить себя в Интере. Теперь уже не все вспомнят, что европейский этап карьеры нападающего начинался в Удинезе, где он заявил о себе как о трудоспособном маленьком гении и привлек внимание Барселоны. Чилиец был одним из лидеров той команды наряду с Ди Натале, Квадво Асамоа и Маурисио Ислой. Особенно успешным для Санчеса в футболке "бело-черных" оказался сезон-2010/11, когда он забил 12 голов и получил титул самого перспективного молодого футболиста в мире.

Роберто Перейра

Возраст: 29

Позиция: Вингер

Матчей и голов в составе Удинезе: 98/8

Нынешний клуб: Уотфорд

Один из нынешних лидеров Уотфорда пришел в клуб из Ювентуса, а вот внимание "старой синьоры" он привлек, будучи игроком Удинезе. Аргентинец присоединился к "зебрам" из Ривер Плейта в 2011-м в 20-летнем возрасте и проявил себя в команде благодаря универсальности и смог заменить ушедшего Санчеса. Хоть он и близко не соответствовал потенциалу чилийца, но все же заработал приглашение в Ювентус.

Мехди Бенатья

Возраст: 33

Позиция: Центральный защитник

Матчей и голов в составе Удинезе: 97/7

Нынешний клуб: Аль-Духаил

Мощный и надежный центрбек, за которым охотилась Барселона и который выступал в составе Баварии и Ювентуса, впервые проявил свой талант в составе Удинезе, который также был частью команды сезона-2010/11. Игра марокканца в обороне была тем фундаментом, который позволял тогдашним звездам фриульцев феерить в атаке.

Матей Выдра

Возраст: 28

Позиция: Нападающий

Матчей и голов в составе Удинезе: 4/1

Нынешний клуб: Бернли

Матей Выдра стал легендой Уотфорда и звездой Чемпионшипа, а также "суперсабом" в Бернли, и теперь сложно представить, что он выступал где-то, помимо Англии. Но чешский форвард изначально присоединился к Уотфорду из Удинезе, где он не сумел проявить себя должным образом.

Хуан Куадрадо

Возраст: 32

Позиция: Вингер

Матчей и голов в составе Удинезе: 24/0

Нынешний клуб: Ювентус

Хуан Куадрадо прежде всего ассоциируется со своими выступлениями в Фиорентине и Ювентусе, а также провалом в Челси. Но первым европейским клубом в его карьере был именно Удинезе, где он выступал на одном фланге с Алексисом Санчесом.

Самир Ханданович

Возраст: 35

Позиция: Голкипер

Матчей и голов в составе Удинезе: 212/0

Нынешний клуб: Интер

Самир Ханданович стал одним из символов современного Интера и теперь можно забыть, что он пять лет провел в составе Удинезе, где дважды финишировал с командой в топ-четверке. После того успеха он присоединился к миланскому клубу, где стал, возможно, лучшим голкипером современной Серии А.

Луис Муриэль

Возраст: 29

Позиция: Нападающий

Матчей и голов в составе Удинезе: 65/19

Нынешний клуб: Аталанта

Луис Муриэль уже долгое время находится на слуху, но по-настоящему он себя проявил лишь в прошлом сезоне, когда помог Аталанте пробиться в Лигу чемпионов. Но в Европу его позвал именно Удинезе. Он не сумел проявить себя в Удине должным образом, хотя его потенциал был очевиден уже тогда.

По материалам Squawka