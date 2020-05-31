Италия

"Россонери" достигли соглашения с юным защитником.

Защитник ПСЖ Ньянзу Куасси может стать игроком Милана в летнее межсезонье, сообщает портал Le 10 Sport.

Контракт юного центрбека с парижанами подходит к концу, и итальянский клуб достиг определенного прогресса в переговорах с футболистом. Ожидается, что 17-летний игрок присоединится к "россонери", если не подпишет новое соглашение с нынешним клубом.

Куасси является воспитанником ПСЖ, дебютировав в первой команде в декабре 2019-го. В текущем сезоне защитник провел 15 поединков в футболке "сине-красных", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан также проявляет интерес к полузащитнику Реала Мартину Эдегору.