Италия

"Россонери" надеются арендовать норвежца с возможным правом выкупа.

Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за Реал Сосьедад, предстоящим летом может окончательно сменить клубную прописку и отправиться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, 21-летний норвежец попал в сферу интересов Милана, который надеется договориться со "сливочными" об аренде футболиста на один год с последующим возможным правом выкупа.

В текущем сезоне Эдегор провел за Сосьедад 28 поединков во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Издание утверждает, что 40 миллионов евро должно быть достаточно, чтобы убедить мадридский клуб рассмотреть вариант с продажей хавбека.

Ранее сообщалось, что Реал рассчитывает на Мартина Эдегора в будущем и готов предоставить ему игровое время. Кроме того, появлялась информация, что норвежец может стать частью сделки по переходу Поля Погба в стан "сливочных".