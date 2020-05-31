Похоже, сотрудничество форварда с итальянским клубом подошло к концу.
Марио Балотелли, getty images
31 мая 2020, 17:31
Руководство Брешии ищет способы досрочно прекратить сотрудничество с нападающим команды Марио Балотелли, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, итальянский футболист пропустил несколько тренировок, и клуб не хочет впредь платить ему зарплату.
Отмечается, что уход Балотелли инициировал президент Массимо Челлино. Ранее функционер подтвердил желание расстаться с игроком.
Также утверждалось, что форвард хотел встретится с президентом для выяснения отношений, но Челлино отказался от встречи.
В текущем сезоне итальянский нападающий провел 19 поединков в футболке Брешии, отличившись пятью голами.