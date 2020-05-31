Италия

Похоже, сотрудничество форварда с итальянским клубом подошло к концу.

Руководство Брешии ищет способы досрочно прекратить сотрудничество с нападающим команды Марио Балотелли, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, итальянский футболист пропустил несколько тренировок, и клуб не хочет впредь платить ему зарплату.

Отмечается, что уход Балотелли инициировал президент Массимо Челлино. Ранее функционер подтвердил желание расстаться с игроком.

Также утверждалось, что форвард хотел встретится с президентом для выяснения отношений, но Челлино отказался от встречи.

В текущем сезоне итальянский нападающий провел 19 поединков в футболке Брешии, отличившись пятью голами.