Италия

В ближайшее время должно определиться будущее 61-летнего специалиста.

Милан проведет встречу с Ральфом Рангником на этой неделе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, на этой встрече будет определено будущее 61-летнего специалиста: возглавит он "россонери" или нет.

Ныне Рангник занимает должность главы отдела по спорту и развитию футбола Ред Булл.

Ранее у Ральфа случился конфликт с Пауло Мальдини, после чего итальянец сказал, что он должен поучиться "уважению".