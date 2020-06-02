Италия

Миланский клуб не рассчитывает на хавбеков.

Полузащитники Борха Валеро и Матиас Весино, скорее всего, покинут Интер в летнее межсезонье, сообщает издание Tuttosport.

Тренерский штаб миланского клуба не рассчитывает на испанского и уругвайского хавбеков и планирует отпустить их по окончании сезона. На их место руководство "нерадзурри" хочет приобрести Сандро Тонали и вернуть Раджу Наингголана.

По информации СМИ, в услугах Валеро заинтересована Фиорентина, а интерес к Весино проявляют Наполи, Милан и Эвертон.

Ранее сообщалось, что Интер планирует вернуть Кристиано Бираги в Фиорентину.