Миланский клуб не рассчитывает на хавбеков.
Борха Валеро, Getty Images
02 июня 2020, 11:33
Полузащитники Борха Валеро и Матиас Весино, скорее всего, покинут Интер в летнее межсезонье, сообщает издание Tuttosport.
Тренерский штаб миланского клуба не рассчитывает на испанского и уругвайского хавбеков и планирует отпустить их по окончании сезона. На их место руководство "нерадзурри" хочет приобрести Сандро Тонали и вернуть Раджу Наингголана.
По информации СМИ, в услугах Валеро заинтересована Фиорентина, а интерес к Весино проявляют Наполи, Милан и Эвертон.
Ранее сообщалось, что Интер планирует вернуть Кристиано Бираги в Фиорентину.