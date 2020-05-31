Италия

Миланский клуб не рассчитывает на защитника.

Интер не намерен сохранять защитника Кристиано Бираги и планирует вернуть его в Фиорентину, сообщает издание La Nazione.

Левый фулбек присоединился к миланскому клубу на правах аренды, однако он не убедил тренерский штаб. "Нерадзурри" не планируют использовать опцию выкупа футболиста за 13 млн евро.

В текущем сезоне Бираги провел 24 поединка в футболке Интера, отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Текущий контракт защитника с Фиорентиной рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Интер проявляет интерес к защитнику Барселоны Клеману Ленгле.