Италия

Спортдир Лацио мог работать в другом клубе.

Спортивный директор Лацио Игли Таре заявил, что в прошлом году получил предложение заключить контракт с Миланом.

"У меня был контакт с Миланом в прошлом году, многие об этом знают. Я также никогда не скрывал, что был фанатом Милана в детстве, влюблен в команду Марко ван Бастена, Рууда Гуллита, Франка Райкаарда и тренера Арриго Сакки".

"Однако, когда пришел момент сделать выбор, я выбрал Лацио, потому что этот клуб занимает фундаментальное место в моем сердце. Я могу сказать, что чувствую Лацио внутри себя, потому что моя связь с этим клубом выходит за рамки профессиональной сферы", — сказала Таре Sky Sport Italia.

Ранее функционер заявил, что римляне готовы рассмотреть вариант с продажей полузащитника Сергея Милинковича-Савича.