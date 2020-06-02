Италия

Хавбек в скором времени может покинуть Рим.

Спортивный директор Лацио Игли Таре заявил, что клуб допускает продажу полузащитника Сергея Милинковича-Савича в будущем.

"В настоящее время Лацио, конечно, не нужно продавать. Я думаю, что многое изменится на рынке, потому что пандемия — это событие, происходящее один раз в жизни, которое изменило все, поэтому мы должны проявлять творческий подход, но, прежде всего, очень четко ориентироваться в планировании настоящего и будущего".

"Связь Милинковича-Савича и Лацио никогда не умрет, потому что он вырос здесь за эти годы. С другой стороны, учитывая ситуацию, его желания, все то, о чем мы говорили, каждая ситуация будет оценена в подходящий момент без давления, но прежде всего на благо всех заинтересованных сторон".

"Если возникнет предложение, которое порадует клуб и игрока, это будет принято во внимание. Если нет, то он счастлив, и мы очень рады, что он останется", — сказал Таре Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что убедить сербского игрока присоединиться к своей команде хочет главный тренер Реала Зинедин Зидан.