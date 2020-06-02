Португальский хавбек может усилить состав "россонери".
Флорентину Луиш, ФК Бенфика
02 июня 2020, 14:33
Талантливый полузащитник Бенфики Флорентину Луиш предстоящим летом может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, Милан намерен усилить линию полузащиты и рассматривает 20-летнего португальца в качестве приоритетного варианта.
Руководство "россонери" уже начало переговоры с агентом футболиста Бруно Карвалью и Бенфикой в вопросе потенциального трансфера.
Флорентину Луиш провел за первую команду Бенфики 15 матчей (1 гол), за вторую — 69 поединков (1). Ранее сообщалось, что Бенфика готова обменять своего игрока на Пакету.