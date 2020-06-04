Италия

"Нерадзурри" хотят подписать голкипера Пармы.

Голкипер Пармы Луиджи Сепе попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Tuttosport.

Миланский клуб планирует найти надежного сменщика для Самира Ханадновича и хочет подписать голкипера Пармы. В приобретении 29-летнего стража ворот заинтересован лично Антонио Конте.

Сепе присоединился к Парме на правах аренды из Наполи летом 2018-го. В текущем сезоне вратарь провел 22 поединка в составе "крестоносцев", пропустив 28 голов.

Ранее сообщалось, что Интер также заинтересован в подписании защитника Барселоны Клемана Ленгле.