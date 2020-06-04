"Нерадзурри" хотят подписать голкипера Пармы.
Луиджи Сепе, Getty Images
04 июня 2020, 12:57
Голкипер Пармы Луиджи Сепе попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Tuttosport.
Миланский клуб планирует найти надежного сменщика для Самира Ханадновича и хочет подписать голкипера Пармы. В приобретении 29-летнего стража ворот заинтересован лично Антонио Конте.
Сепе присоединился к Парме на правах аренды из Наполи летом 2018-го. В текущем сезоне вратарь провел 22 поединка в составе "крестоносцев", пропустив 28 голов.
Ранее сообщалось, что Интер также заинтересован в подписании защитника Барселоны Клемана Ленгле.