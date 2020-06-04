Италия

Хавбек рассказал о целях туринской команды.

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира поведал, чего хочет добиться в составе туринской команды в будущем.

"Я выиграл почти все, но победа — это как наркотик. Если вы не выигрываете в течение одного года, в следующем вы попытаетесь выиграть все возможные титулы".

"Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с Ювентусом. Я думаю, мы можем выиграть этот турнир в течение следующих нескольких лет, и это не только моя мечта, но и мечта фанатов туринцев", — приводит слова Хедиры Football Italia.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно Ювентус может приобрести на позицию Хедиры игрока Лиона Хуссема Ауара.