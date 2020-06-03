Франция

Французский полузащитник готов уйти на повышение в другой клуб.

Атакующий полузащитник Лиона Хуссем Ауар с большой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Lyon Mag со ссылкой на L’Equipe, в ключевом футболисте "ткачей" заинтересовано как минимум два европейских гранда, а именно Манчестер Сити и Ювентус.

Утверждается, что Ауар предпочитает перебраться именно в стан "старой синьоры", несмотря на то, что ему лично звонил Хосеп Гвардиола. Главная причина — отстранение Манчестер Сити от участия в Лиге чемпионов на два ближайшие года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Таким образом, Ювентус остается единственным серьезным претендентом на подписание Ауара, однако туринцы не готовы тратить на этот трансфер 50 миллионов евро, которые запросил Лион. Вместо этого руководство "старой синьоры" хотело бы арендовать футболиста на два года с обязательным правом выкупа.

В сезоне-2019/20 Хуссем Ауар провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами. Сообщалось, в подписании 21-летнего француза также заинтересован Ливерпуль.