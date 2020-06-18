Италия

Сергей Шевченко — об игроках Серии А, которые получат дополнительные шансы в концовке сезона.

Серия А уже на подходе. Командам предстоит насыщенный график: придётся стабильно играть два раза в неделю, да ещё и после затянувшейся карантинной паузы. Взамен тренеры получают возможность делать до пяти замен, что увеличивает значение кадрового резерва. Кроме того, это шанс проявить себя игрокам, которые в нормальных условиях чаще оставались бы в запасе, но теперь из-за вынужденной ротации получат дополнительные минуты на поле. Особая категория – восстановившиеся после серьёзных травм. Итак, кого мы лишний раз увидим в концовке сезона?

Ювентус

Вот кому будет несколько проще – состав у "бьянконери" даже слишком раздутый, а иные запасные могли быть лидерами в большинстве команд Серии А. Например, Федерико Бернардески, который в этом сезоне приуныл. Лишь два матча он провёл от звонка до звонка, идея же сделать из него "треквартисту" себя не оправдала. Бернардески, однако, может быть полезен на фланге в схеме 4-3-3, плюс его уже несколько раз пробовали в центре полузащиты. Предстоящий отрезок необычайно важен для карьеры Федерико. Если он сейчас не докажет свою пользу для Ювентуса, то новый сезон, вероятно, начнёт в другой команде.

Ещё один редко играющий представитель "группы атаки" – Дуглас Коста. Здесь причиной травмы. Коста лечился, затем не мог набрать форму, после чего опять ломался – и так несколько раз. Карантин уравнивает шансы футболистов и может стать для бразильца уместной перезагрузкой. Вопрос, опять же, в тактике. Сарри по ходу сезона перешёл на 4-3-1-2, куда фланговые нападающие не вписываются, но во имя ротации придётся жонглировать схемами. Так, в ответном полуфинале с Миланом экс-"горняк" уже получил свой шанс.

К слову о травмированных. Мерих Демирал – из тех счастливчиков, чьё восстановление длилось аккурат во время карантина. Турецкий центрбек уже практически готов. Не забываем о Джорджо Кьеллини, который благодаря своей автобиографии стал одним из главных ньюсмейкеров последних месяцев. Ветеран, пропустивший большую часть сезона, начал играть ещё до карантина, а теперь и вовсе в почти равных условиях с остальными. При таких раскладах Даниэле Ругани мало что светит, ведь другие центральные защитники, Бонуччи с де Лигтом, никуда не делись.

Лацио

Главный конкурент Ювентуса за "скудетто" не имеет столь длинной скамейки. Кого из резервистов может чаще задействовать Симоне Индзаги? Например, центрального полузащитника Данило Катальди, умельца исполнять штрафные. Ещё один перспективный кандидат – правый латераль Адам Марушич, который был основным в прошлом сезоне, но теперь уступил место Лаццари. На краях в любом случае придётся чаще менять футболистов, очень уж позиция энергозатратная – впрочем, слева Лулич и без того чередовался с Хони. Не стоит забывать и о центре защиты: есть шанс чаще видеть в деле загадочного словацкого новичка Дениса Вавро.

Интер

Не Ювентус с его топ-скамейкой, но и тут есть обделённые игровой практикой. В первую очередь – Алексис Санчес, на которого так надеялись сразу после аренды. Чилиец стал жертвой быстро сыгравшейся связки Мартинеса и Лукаку, но в стабильно двухразовом графике им придётся давать отдых (к тому же, Лаутаро слишком уж задумался о Барселоне), и Алексис – первый кандидат на замену, хотя не забываем о наличии юного Себастьяна Эспозито.

Второй игрок, которому пора вернуть прежний уровень – Стефано Сенси, блестяще начавший сезон, а затем утонувший в череде повреждений. Сенси, как и Коста, долго не мог набрать форму, но изменившиеся условия дают ему новый шанс. Конте в свою очередь придётся решать тактическую дилемму: как совмещать или чередовать Сенси с Кристианом Эриксеном? Делать ставку на модифицированные 3-4-1-2 с датчанином в роли плеймейкера или держаться привычных 3-5-2, куда лучше вписывается Сенси?

Аталанта

Здесь, как у Лацио, резерв минимальный – то-то Гасперини раскритиковал идею с пятью заменами, которые ему не особо нужны. Некоторые футболисты, однако, могут рассчитывать на дополнительные минуты, и один из них – наш Руслан Малиновский, редко проводящий на поле весь матч. Его проблема – конкуренция с Гомесом, но впереди напряжённый цикл. Аталанте по окончании чемпионата ещё и в Лиге чемпионов играть, так что Алехандро где-то поберегут – и вот она, возможность для украинца лишний раз заявить о себе.

Своё время должен получить и зимний новичок, опорный полузащитник Адриан Тамез. Его взяли для глубины состава, и француз пока выходил лишь в концовках матчей, но теперь и график будет несколько иным. Кроме того, зимой в Аталанту вернулся центральный защитник Маттиа Кальдара. Он так долго и безнадёжно проводил время в Милане (травма, лавка, опять травма), что его выход на поле воспринимается как что-то неординарное.

Рома

Николо Дзаньоло, как и Демирал, из тех, чью травму компенсировала пауза. Полузащитник Ромы пока тренируется индивидуально, но к заключительным поединкам сезона должен успеть. Даже жаль, что на Лигу Европы его невозможно заявить (равно как и Демирала на ЛЧ). УЕФА в данном случае могла бы пойти навстречу и дать возможность провести изменения в заявке на турнир.

Вот Генрих Мхитарян точно не рад карантину – он разыгрался аккурат в феврале-марте, хотя до этого долго мучился из-за травм и выходил на поле куда реже ожидаемого. Возможно, в концовке чемпионата он станет безоговорочно ведущим игроком "джаллоросси"?

Испанским новичкам Карлесу Пересу и Гонсало Вильяру предстоит доказывать свою пользу. Как минимум у Переса шансы будут, Фонсека регулярно выпускал его на замены. Упомянем также повреждение основного голкипера Пау Лопеса – а это уже шанс для Антонио Миранте, возрастного резервиста, который в последние годы играет надёжнее основных вратарей Ромы.

Наполи

Зимой неаполитанцы солидно закупились на трансферном рынке, взяв троих игроков под основу – или, как минимум, под ротацию. Диего Демме вписался моментально, а вот Станислав Лоботка и Маттео Политано чаще выходили на замены. Сейчас, когда они уже несколько месяцев в команде, им проще будет пробиться в основу. Политано так вовсе пора усадить на лавку стареющего Кальехона. В любом случае, всё трио новичков будет играть регулярно (уточним, что у Лоботки сейчас небольшое повреждение).

Совсем заскучал в этом году Ирвинг Лосано, который выпал из основы аккурат с началом успешной серии подопечных Гаттузо. Тренер Наполи вдобавок был недоволен самоотдачей игрока на тренировке, что привело к конфликту. Однако, не спешим списывать игрока, за которого заплатили ПСВ 45 млн евро. При всей насыщенности "группы атаки" Наполи игровое время получат многие, тем более что график "партенопеи" самый насыщенный.

Милан

Проблемой "россонери" на ближайшее время станет травма Ибрагимовича. Нападающих в обойме минимум, из-за чего придётся выпускать Рафаэля Леао. Молодой португалец блистал лишь изредка, чаще разочаровывал, из-за чего лишился доверия Стефано Пиоли, но судьба дарит ему шанс – а уж если глянуть на происходящее в контексте возможного назначения Рангника и дальнейшей ставки на молодёжь, так вообще карты в руки.

Ещё один молодой игрок с неплохой возможностью закрепиться в старте – центрбек Маттео Габбья. Уточним, что Пиоли начал ставить его ещё до карантина. Необходимость ротации – скорее, гарантия игрового времени, тем более что его конкурент Мусаккьо, вероятно, покинет Милан. Вот кто практически не играл, успев лишь дебютировать, так это юный атакующий полузащитник Даниэль Мальдини. Футболист небезынтересный, причём не только фамилией – там и техника, и удары со штрафных. Не зря Мальдини-младший вошёл в список "Golden Boy", а наличие сразу пяти замен играет в его пользу.

Остальные

В Парме засиделся на лавке молодой талант Янн Карамо. Парень сколь талантлив, столь же и нестабилен. Он успел "выстрелить" против своей экс-команды, Интера, после чего надолго сломался, восстановившись лишь незадолго до карантина. Пробиться в основу сквозь Жервиньо и Кулусевски тяжело, но скамейка запасных у пармезанцев коротковата, поэтому Карамо станет дополнительной опцией в атаке.

Сразу двое неординарных футболистов получают мало игрового времени в Болонье. Первый – центрхав Николас Домингес, имеющий опыт выступлений за сборную Аргентины. Он стал полноценным игроком "россоблу" лишь зимой и пока не особо вписывался в построения Михайловича. Второй – датчанин Андреас Сков Ольсен, молодой и перспективный нападающий, пока выглядящий инородным телом. Пора искать им оптимальное применение, оба игрока заслужили получить свой шанс.

Не молодёжью единой. Возвращается после травмы Франк Рибери, готовый занять место в основе Фиорентины, где не играл с ноября. Другой пример – Джампаоло Паццини, который лишь один раз появился в основе Вероны и провёл на поле всего 168 минут, хотя успел наколотить четыре мяча (три из которых с пенальти). Конечно, зимой пришёл и неплохо вписался Борини, но и Паццини определённо достанется часть игрового времени. К тому же, ему осталось забить всего один мяч до 200-го гола в профессиональной карьере. Контракт Джампаоло истекает по окончании сезона – значит, ждём красивого прощания.