Италия

Защитник дважды был на грани ухода из туринской команды.

Джорджо Кьеллини рассказал, что мог покинуть Ювентус в 2010 и в 2011 годах.

"Я дважды был близок к уходу из Ювентуса. В 2010 и в 2011 годах. Мне пришлось много думать".

"В первом случае я был близок к переходу в Реал, а во втором случае – в Манчестер Сити. Я очень близок был к переходу в состав мадридской команды. Мой агент вел переговоры, но клуб возглавил Жозе Моуриньо, который потребовал заполучить Рикарду Карвальо".

"Ювентус был рад сохранить меня, а Маротта только пришел в клуб. Я встречался с представителями Манчестер Сити, но ничего не вышло", — приводит отрывок из автобиографии Кьеллини Football Italia.

Ранее Джорджо Кьеллини рассказал о слабости Артуро Видаля к алкоголю.