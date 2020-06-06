Защитник дважды был на грани ухода из туринской команды.
ДЖОРДЖО КЬЕЛЛИНИ, GETTY IMAGES
06 июня 2020, 01:27
Джорджо Кьеллини рассказал, что мог покинуть Ювентус в 2010 и в 2011 годах.
"Я дважды был близок к уходу из Ювентуса. В 2010 и в 2011 годах. Мне пришлось много думать".
"В первом случае я был близок к переходу в Реал, а во втором случае – в Манчестер Сити. Я очень близок был к переходу в состав мадридской команды. Мой агент вел переговоры, но клуб возглавил Жозе Моуриньо, который потребовал заполучить Рикарду Карвальо".
"Ювентус был рад сохранить меня, а Маротта только пришел в клуб. Я встречался с представителями Манчестер Сити, но ничего не вышло", — приводит отрывок из автобиографии Кьеллини Football Italia.
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