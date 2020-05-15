Италия

Защитник Ювентуса рассказал о своем бывшем партнере по команде.

Джорджо Кьеллини рассказал о периоде Артуро Видаля в Ювентусе, а также о слабости чилийца к алкоголя.

"Футболист не дьявол или святой. Нужно разделять настоящее и фальшивое. Кто-то вроде Видаля иногда пил больше, чем должен был. Все это знали. Можно сказать, что алкоголь был для него слабостью. Однако это не ставит под сомнение то, каким человеком он является. Слабости — часть человеческой натуры. Важны последствия, которые они несут для команды.

Великий Артуро не появлялся на тренировках пару раз в год или, скажем так, он был довольно веселым. Однако он никогда не становился слабее.

Я до сих пор помню предсезонный тур по США. Мы были в Майами ночью перед нашей последней тренировкой. На следующее утро Артуро нигде не было видно. Он был в кровати, и его нужно было силой вытащить.

На тренировке мы все были одеты в черное, при температуре 40°C: Конте не мог дождаться, чтобы показательно выгнать его из группы. Вместо этого, через 10 минут, когда Артуро все еще выглядел пьяным и даже не видел, где проходит мяч, он бежал как сумасшедший", — приводит слова Кьеллини Goal.

Напомним, ранее Джорджо поссорился с Марио Балотелли, но уже успел разрешить конфликт.