Италия

Английский защитник, скорее всего, останется в Риме и в следующем сезоне.

Рома и Манчестер Юнайтед близки к новому соглашению по центральному защитнику Крису Смоллингу, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, игрок останется в Риме еще на один сезон на правах аренды за 3 млн евро. По окончанию сезона "волки" будут обязаны выкупить игрока. Сумма выкупа составит 12-15 млн евро – сейчас ведутся переговоры по ней.

Смоллинг присоединился к Роме прошлым летом. Он сумел сразу же стать ключевым игроком римлян, проведя за них 28 матчей во всех турнирах. В этих играх Крис забил два гола и сделал один ассист.

Также Рома ведет работу на трансферном рынке. Предположительно, римляне заинтересованы в двух игроках Наполи, Давиде Оспине и Эльсиде Хисае.