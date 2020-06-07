Италия

Топ-клубы намерены составить конкуренцию Барселоне.

Мадридский Реал, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед активно наблюдают за ситуацией вокруг нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, сообщает Marca.

По данным источника, главным претендентом на аргентинского футболиста остается Барселона, но переговоры итальянцев с каталонцами проходят довольно трудно.

Отмечается, что если трансфер форварда в стан "блаугранас" сорвется, то топ-клубы готовы предпринять свои попытки договориться с "нерадзурри", предложив требуемые 111 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 31 поединок в футболке Интера, забив 16 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила итальянцам 70 миллионов евро и своего футболиста.