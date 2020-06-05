Испания

Барселона сделала Интеру очередное предложение по трансферу нападающего сборной Аргентины.

Руководство Барселоны считает, что левый защитник Жуниор Фирпо и 70 миллионов евро в придачу станут достойной компенсацией за нападающего Интера Лаутаро Мартинеса — сообщает Mundo Deportivo.

Рассчет каталонцев строится на том, что 70 миллионов и клаусула в 41 миллион, прописанная в контракте Фирпо, как раз и составят 111 миллионов евро — клаусулу Мартинеса.

Если верить оценкам Transfermarkt, подобная сделка будет финансово выгодна для "нерадзурри", поскольку нынешняя реальная стоимость Лаутаро составляет 64 миллиона евро, а Жуниора — 20.

Ранее сообщалось, сколько будет зарабатывать Мартинес, если все-таки окажется в Барселоне.